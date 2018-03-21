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سناتور أمريكي يشيد بالتصويت ضد قرار وقف دعم حملة السعودية في اليمن

09:52 ص الأربعاء 21 مارس 2018
سناتور أمريكي يشيد بالتصويت ضد قرار وقف دعم حملة السعودية في اليمن

ترامب والامير محمد بن سلمان

واشنطن (أ ش أ)

أشاد السناتور الأمريكي في مجلس الشيوخ مايك لي بتصويت المجلس بالأغلبية ضد تشريع ينهي الدعم الأمريكي للحملة السعودية في اليمن.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء عن مايك، وهو من الجمهوريين المؤيدين للقرار، إن العمل عليه مستمر منذ بعض الوقت وإن الأمر لم يتم الترتيب له ليتزامن بأي حال من الأحوال مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة.

وأكد السناتور الأمريكي قوة العلاقات بين واشنطن والرياض.

وقال "السعودية شريك لا غنى عنه في المنطقة".

وصوت 55 مقابل معارضة 44 لصالح إسقاط التشريع الذي سعى داعموه وعددهم 15 ومعظمهم ديمقراطيون لاستغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يسمح لأي سناتور بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي صراع لم تحصل على تفويض من الكونجرس للمشاركة فيه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى ابن سلمان في البيت الأبيض الثلاثاء وأكد خلال اللقاء على أهمية العلاقات مع المملكة.

 

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مجلس الشيوخ مايك لي اليمن السعودية محمد بن سلمان

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