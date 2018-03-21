وزير الدولة في الحكومة اليمنية يقدم استقالته من منصبه

صنعاء - (د ب أ):

أعلن صلاح الصيادي، وزير الدولة في الحكومة اليمنية الشرعية، مساء اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته من الحكومة بصورة نهائية.

وقال الصيادي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أعلن استقالتي من الحكومة بصورة نهائية، للأسباب التي سأذكرها في بيان لاحق".

وتأتي استقالة الصيادي بعد يوم من تقديم عبدالعزيز جباري وزير الخدمة المدنية، استقالته من الحكومة المعترف بها دولياً.

وأكد جباري تقديم استقالته للرئيس هادي بشكل نهائي دون تراجع، دون أن يذكر اسباب ذلك بشكل مباشر.

وقال جباري في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة اليمن الفضائية، (حكومية رسمية)، "لم يكن هناك أي ضغوطات لتقديم استقالتي، ولكن لدي وجهة نظر بأنه يجب تصحيح علاقة الحكومة الشرعية مع التحالف العربي بحيث تكون علاقة تابع ومتبوع".

سبق وأن انتقد جباري المقيم منذ أشهر في القاهرة، عدم مقدرة الحكومة الشرعية على ممارسة مهامها بشكل ملموس على الارض وتحولها إلى "حكومة ديكورية تتواجد خارج اليمن".