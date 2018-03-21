التعاون الإسلامي تناقش 82 قضية سياسية وقانونية للتحضير لمؤتمر دكا المقبل

الرياض - (د ب أ):

بحثت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، بجدة،غربي المملكة العربية السعودية، في ختام اجتماع المندوبين الدائمين للتحضير لمجلس وزراء الخارجية الإسلامي الذي سيعقد في مايو المقبل بالعاصمة البنجلادشية، دكا (82) قضية تتصل بالأوضاع السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والقانونية والتنظيمية ، وقضايا تتصل بأوضاع الأقليات المسلمة، وحوار الحضارات والأنشطة الإنسانية المختلفة.

وقالت المنظمة، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء ( 57 دولة) ناقشت 19 قضية سياسية مدرجة على جدول الأعمال شملت ، الملف السوري، والليبي، والأوضاع في مالي وجامو وكشمير وغيرها من القضايا الملحة ، ودعم عودة الصومال إلى الأسرة الدولية، فيما أعاد الاجتماع بحث مسألة القدس الشريف وتداعيات القرار الأمريكي ،الذي أعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلى جانب بحث المستجدات التي تلت القرار حتى لحظة الاجتماع.

وتناول المجتمعون جملة من القضايا الاقتصادية، شملت مجالات الزراعة والتجارة والسياحة ومحاربة الفقر، إضافة إلى قضايا (العلوم والتكنولوجيا) التي بلغ عددها 11 قضية أساسية ، بما فيها مسائل التعليم العالي والصحة والبيئة وموارد المياه وأنشطة الجامعات في الدول الأعضاء ، إضافة إلى القمم الإسلامية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا ، التي عقدت الأولى منها في كازاخستان في سبتمبر الماضي.

وناقش الاجتماع عدداً من القرارات التي تتعلق بالمجالات الإنسانية، التي جرى تقسيمها بصورة جغرافية تناول جزء منها الأنشطة الإنسانية بشكل عام، مركزاً على وضع اللاجئين السوريين، وإبراز نشاط المنظمة في إفريقيا والقرن الأفريقي وخاصة الصومال.

وتطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات الجهود المبذولة لإنجاز برنامج العمل العشري الثاني، الذي أطلقته المنظمة في قمة إسطنبول عام 2016.

وكان الاجتماع التحضيري قد بدأ يوم الأحد الماضي ، وسيتم رفع مشروع البيان الختامي إلى مجلس وزراء الخارجية، الذي ينتظر انعقاده في بنجلاديش، ما سيشهد إعلان جملة من القرارات المحورية التي تتعلق بالشؤون الداخلية للمنظمة.