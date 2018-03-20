دفن رماد عالم الفيزياء هوكينج بجوار إسحاق نيوتن ببريطانيا

لندن - (د ب أ):

سيتم دفن رماد عالم الفيزياء النظرية الراحل ستيفن هوكينج في دير ويستمنستر بلندن، بالقرب من قبر إسحاق نيوتن، وهو الشرف الذي تتمتع به الشخصيات الوطنية الأخرى.

وقال الدير إنه سيقيم مراسم شكر تكريما لهوكينج في وقت لاحق من العام الجاري، سيتم خلالها دفن رماده، إلا أنه لم يحدد موعدا للخدمة.

وقال جون هول رئيس ويستمنستر: "من المناسب تماما أن يتم دفن رفات البروفيسور ستيفن هوكينج في الدير، بالقرب من زملائه العلماء البارزين".

توفي هوكينج الأسبوع الماضي في منزله في كامبريدج بإنجلترا عن (76 عاما).

ومن المقرر أن تقام جنازته الأسبوع المقبل في كنيسة في كامبريدج بالقرب من كلية جونفيل وكايوس حيث كان هوكينج زميلا لمدة 52 عاما.

ودفن نيوتن في الدير عام 1727 ، بينما دفن تشارلز داروين بجانبه في عام 1882، حسبما قال هول.

وأضاف هول: "نعتقد أنه أمر مهم للغاية أن يعمل العلم والدين معا سعيا للإجابة على الأسئلة العظيمة المتعلقة بسر الحياة والكون".