تركيا: تحييد 12إرهابيا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة - (د ب ا):

حيد الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، 12 "إرهابيا" خلال عمليات جوية استهدفت معسكرات لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)الذي تصفه تركيا بانه منظمة إرهابية، شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، إن العملية العسكرية المدعومة جوا، والتي أطلقها الجيش التركي ضد مواقع المنظمة "الإرهابية" شمالي العراق، والمحاذية لولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، لا تزال متواصلة بحزم.

وأضافت المصادر،التي لم يتم تسميتها، أن طائرات دون طيار تركية كشفت عناصر من "بي كيه كيه " بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، كانوا يستعدون لشن هجمات ضد مواقع عسكرية تركية.

وأشارت المصادر أنه عقب الكشف عن مواقع "الإرهابيين"، تم تنفيذ عملية جوية أسفرت عن تحييد 12 إرهابيا من المنظمة المذكورة.

وبذلك ارتفع عدد "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم في إطار العملية المستمرة منذ 10 مارس الجاري إلى 30 "إرهابيا"،بحسب الأناضول.

ويستخدم الجيش التركي كلمة "تحييد"للإشارة إلى العناصر المسلحة التي يقوم بقتلها أو أسرها أو إصابتها في عملياته ضدها.

ويشن الجيش التركي عمليات ضد عناصر حزب "بي كيه كيه" في جنوب وجنوب شرق البلاد وفي شمال العراقي منذ ان استأنف الحزب انشطته العسكرية ضد الدولة التركية في منتصف عام 2015.