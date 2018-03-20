أكاديمي إماراتي: "أمريكا معروضة للبيع" ودول الخليج لديها الثمن

كتب – محمد الصباغ:

قال عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضّل التعامل في إدارة بلاده بمنطق رجل الأعمال وليس رجل الدولة، مضيفًا أن دول الخليج تتقن "فن البيع والشراء".

وكتب عبدالله في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "إذا الرئيس ترامب يفضل التعامل معه كرجل أعمال وليس كرجل دولة وعلى أرضية بيع وشراء فدول الخليج تتقن فن البيع والشراء وستدفع الثمن المناسب لشراء أفضل ما لدى أمريكا من سلع وخدمات وأسلحة وتكنولوجيا وتعليم. أمريكا معروضة للبيع ودول الخليج لديها الثمن. ندا بند".

ويأتي تعليق الأكاديمي الإماراتي بعد لقاء الرئيس ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، ناقش فيه الطرفان الأمور الاقتصادية والعسكرية بين البلدين بجانب قضايا المنطقة على رأسها اليمن وسوريا ومكافحة الإرهاب ومموليه.

وذكر ترامب في حديثه أن السعودية دولة غنية جدًا وسوف تحصل الولايات المتحدة على جزء من ثروتها عبر الوظائف والصفقات العسكرية والاقتصادية.

وأشار ولي العهد السعودي خلال اللقاء أن البلدين اتفقا على اتفاقات بحوالي 400 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، ولكن تم تحقيق حوال 55% منها في غضون عام واحد.

واعتبر ترامب أيضًا أن المرحلة الحالية تعد الأفضل في تاريخ العلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن يزور المللك السعودي سلمان بن عبدالعزيز الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام لم يُحدد بعد.