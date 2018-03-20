انخفاض عدد طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة

لكسمبورج - (أ ش أ)

أفادت تقارير صادرة عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأن دول الاتحاد قد سجلت خلال العام الماضي 650 ألف طلب لجوء ما يعني حوالي نصف العدد المسجل خلال عام 2016.

وأعلن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات) - حسبما نقلت شبكة (فرانس 24) باللغة الإنجليزية - أن معظم اللاجئين كانوا من دول سوريا والعراق وأفغانستان، مضيفا أن 650 ألف شخص تقدموا للمرة الأولى خلال العام الماضي بطلبات لجوء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وأن ذلك يمثل نسبة أكبر بقليل من نصف العدد المسجل لعام 2016.

وأشارت الشبكة، إلى أن عدد المتقدمين لأول مرة لطلب اللجوء خلال عام 2017 كان بواقع 102,400 سوري و47,500 عراقي و43,600 أفغاني، وأن دول الاتحاد الأوروبي قد سجّلت 1.2 مليون طلب لجوء من أشخاص تقدموا بها للمرة الأولى عام 2016.

يُشار إلى أنه بموجب القانون الدولي فإن دول الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى ينبغي عليها تقديم العون إلى الفارّين من مناطق الصراع والاضطهاد إلا أنها بإمكانها عدم قبول من يبحثون عن فرص عمل.