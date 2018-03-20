مانحون دوليون يجمعون 4ر560 مليون دولار لبناء محطة تحلية مياه في غزة

بروكسل - (د ب أ):

جمع مؤتمر دولي للمانحين 456 مليون يورو ( 4ر560 مليون دولار)، اليوم الثلاثاء، لبناء محطة لتحلية المياه في قطاع غزة ، لكنه لم يصل إلى التمويل الكامل للمشروع الذي يهدف إلى تزويد مليوني شخص بمياه الشرب.

ويخضع قطاع غزة إلى حصار تفرضه إسرائيل ومصر بعد أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القطاع في عام 2007. ويخنق الحصار الاقتصاد ويعرقل الجهود الرامية إلى توفير المساعدات الإنسانية.

وأكثر من 95 % من المياه في غزة ملوثة وبالتالي غير صالحة للشرب، وفقا للاتحاد من أجل المتوسط ، واحدة من المجموعات التي تقف وراء مشروع تحلية المياه.

وتقول المنظمة إن هناك حاجة إلى 3ر562 مليون يورو لبناء المحطة، التي ستكون أكبر مشروع للبنية التحتية على الإطلاق في قطاع غزة، وفقا لـ الاتحاد من أجل المتوسط.

وقال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، يوهانس هان، إن التمويل الذي تم جمعه اليوم "يقترب خطوة من تحقيق هذا المشروع وتحسين ظروف المعيشة في غزة".

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله "هذا المؤتمر يحمل رسالة أمل لشعبنا".