مشرعون بريطانيون يطالبون "فيسبوك" بشرح سياسة البيانات

لندن - (د ب أ):

طلبت لجنة من المشرعين البريطانيين من مختلف الأحزاب من رئيس فيسبوك مارك زوكربيرج أن يفسر "إخفاق شركته الكارثي" فيما يتعلق بأمن البيانات الشخصية.

وقال داميان كولينز الذي يرأس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة إنه "سأل مراراً وتكراراً فيسبوك عن كيفية حصول الشركات على بيانات المستخدمين والاحتفاظ بها من مواقعهم الالكترونية، وخاصة فيما يتعلق بما إذا كان قد تم جمع البيانات دون موافقتهم".

وقال كولينز وهو مشرع من حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي في خطاب مفتوح الى زوكربيرج "اجابات مسؤوليك قللت باستمرار من هذا الخطر وكانت مضللة للجنة."

وتدرس لجنة من مجلس العموم دور فيسبوك كجزء من تحقيق في دور "الأخبار الكاذبة" في السياسة البريطانية.

وفي خطوة ذات صلة، قالت مفوضة الإعلام إليزابيث دنهام في وقت متأخر من يوم الاثنين إن مكتبها "يسعى للحصول على مذكرة للحصول على معلومات والوصول إلى أنظمة وأدلة" من شركة كامبريدج أناليتيكا، التي اتهمت باستخدام معلومات من عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم.

لكن مشرعي المعارضة قالوا إن إعلان دنهام المسبق عن المذكرة قد يدفع الشركة إلى حذف أدلة على سوء استخدام مزعوم لبيانات مستخدمي فيسبوك في الانتخابات الامريكية.

وكتب ديفيد لامي عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض على تويتر اليوم الثلاثاء متسائلا "تقدمين لكامبريدج أناليتيكا وفيسبوك تحذيرًا لحذف الملفات والخوادم والأدلة؟".

وقال لامي إنه يتعين على الحكومات العمل معا من أجل تنظيم كيفية استخدام شركات الإنترنت للبيانات الشخصية، لأن الدول ستكافح من أجل السيطرة على إمبراطوريات تكنولوجية دولية مثل فيسبوك.

في غضون ذلك، تسعى هيئة بريطانية لرقابة المعلومات والبيانات إلى استصدار إذن قضائي من أجل تفتيش أجهزة الكمبيوتر والخوادم الإلكترونية الخاصة بشركة "كيمبريدج أناليتيكا"، المرتبطة بحملة دونالد ترامب الانتخابية.

وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" الإخبارية أن مكتب مفوض المعلومات سيستخدم الإذن القضائي في تفتيش الشركة المتهمة باستخدام معلومات من عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم من أجل العمل لصالح حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016