مجموعة الـعشرين تحاول تفادي صراع مع أمريكا بسبب التعريفة الجمركية

بوينس ايرس - (د ب أ):

تحاول دول مجموعة العشرين المجتمعة في بوينس ايرس تجنب صراع مفتوح بين الولايات المتحدة وأعضاء آخرين بشأن الإجراءات الحمائية، ومن المتوقع أن يتضمن البيان الختامي إشارة عامة إلى أهمية التجارة الحرة.

ومن المقرر أن ينتهي اجتماع 22 وزيرا للمالية و 17 من محافظي البنوك المركزية من 19 اقتصادا رئيسيا والاتحاد الأوروبي بإصدار بيان مشترك اليوم الثلاثاء.

وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي "وافقت الغالبية العظمى من وزراء المالية ... على أن أكبر مصدر قلق هو تصاعد الصراعات التجارية".

وجاء الاجتماع في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزامه فرض تعريفات بنسبة 25٪ على واردات الصلب و 10٪ على واردات الألمنيوم .

وأعربت دول مثل ألمانيا وفرنسا والأرجنتين والبرازيل عن قلقها إزاء تصاعد الحمائية الأمريكية في الاجتماع.

ومن المتوقع أن يتضمن البيان الختامي إشارات إلى بيان 2017 ،الصادر عن مجموعة العشرين، الذي يؤكد على الحاجة إلى مكافحة الحمائية ، ولكنه يعترف أيضا بشرعية استخدام أدوات الدفاع التجارية المشروعة ، وفقا لمصادر في المؤتمر.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولز، الذي لا يتوقع أن تهدأ التوترات بسهولة: من المهم أن "نرسل دائما الإشارة مرة أخرى ضد النزعات الحمائية".

وقال شتاينر إنه في حين أن النزاعات التجارية موضوع هام ، فإن "نجاح الاقتصادات الوطنية لا يمكن قياسه إلا من خلال نموها ، ولكن أيضا من خلال مسائل مثل نزاهتها واستدامتها".

وحذر الخبير في برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مقابلة من "زيادة عدم المساواة في بعض الدول ،وكذلك الفقر في عالم ثري ، تعد بمثابة تناقضات سوف تزعزع الاستقرار الاجتماعي عاجلا أم آجلا".

من ناحية أخرى ، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات غذائية ومساعدات صحية بقيمة 5ر2 مليون دولار لمئات الآلاف من الفنزويليين، الذين وصلوا إلى كولومبيا المجاورة للفرار من الأزمة الاقتصادية الهائلة في بلادهم.

وجاءت الخطوة بعد فرض حظر أمريكي أمس الاثنين على استخدام العملة الرقمية الجديدة في فنزويلا ( بترو).