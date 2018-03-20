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الأمم المتحدة تندد بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في تركيا

10:05 م الثلاثاء 20 مارس 2018
الأمم المتحدة تندد بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في تركيا

الأمم المتحدة

القاهرة - (مصراوى):

طالبت الأمم المتحدة تركيا بإنهاء حالة الطوارئ، التي فرضت في أعقاب محاولة انقلاب عام 2016، قائلة إنها أدت إلى وقوع انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان.

وفي تقرير صدر الثلاثاء، قالت الأمم المتحدة إن حالة الطوارئ مهدت السبيل أمام الاعتقالات التعسفية والفصل من الوظائف والتعديات على الحق في حرية التعبير وتشكيل جمعيات والتعذيب وسوء المعاملة.

وألقت تركيا باللوم في محاولة الانقلاب على أتباع رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وشنت حملة ضخمة استهدفت مؤيديه وسواهم من المتهمين بالارتباط بجماعات إرهابية.

واعتقلت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص وأقالت 110 آلاف شخص من وظائفهم الحكومية.

الأمم المتحدة تركيا حقوق الإنسان حالة الطوارئ

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