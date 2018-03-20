الجيش الكاميروني يحرر تونسيا وكاميرونيين ويقتل 4 مسلحين

تونس - (د ب أ):

قال متحدث باسم الحكومة الكاميرونية اليوم الثلاثاء، إن الجيش حرر مهندسا تونسيا واثنين من العمال الكاميرونيين كانوا قد اختطفوا على أيدي مسلحين الخميس الماضي، بينما قتل تونسي آخر في العملية.

وقال المتحدث عيسى تشيروما باكاري، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الجيش الكاميروني نجح في تحرير ثلاثة موظفين من شركة أشغال تونسية تعمل جنوب غرب البلاد.

وأوضح باكاري أن من بين المحررين مهندسا تونسيا واثنين من العمال الكاميرونيين، بينما قتل تونسي آخر كان من بين المختطفين من قبل الجماعة المسلحة.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان لها، أن العملية العسكرية أسفرت عن تحرير التونسي محرز العوادي، الذي أصيب بجروح نقل إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة ياوندي لتلقى العلاج.

كما أفادت بأن الشخص التونسي الثاني خالد تينسة قتل في العملية العسكرية.

وقال المتحدث الكاميروني إن قوات الدفاع الخاصة تمكنت من تصفية أربعة عناصر إرهابية في العملية.

ولم يكشف المتحدث عن الجماعة التي ينتمي إليها الخاطفون المسلحون أو دوافعهم وراء عملية الاختطاف.