أردوغان: منع سفينة "إيني" من التنقيب عن الغاز كان "درسًا للبعض"

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده "ستبدأ قريبا جدا" في التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ردا عمليات البحث الأخيرة من قبل الحكومة القبرصية، وذلك حسبما أفادت وكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء أن أنقرة ستعمل مع الجانب التركي من قبرص في البحث عن الهيدروكربونات بالقرب من الجزيرة.

وكرر أردوغان أن القبارصة الأتراك لهم الحق في التنقيب عن الموارد الطبيعية وأن أي عمليات حفر يجب أن يقوم بها كل من ممثليهم والحكومة التي يقودها القبارصة اليونانيون.

وقال أردوغان إن توقيف السفن الحربية التركية لسفينة تابعة لشركة "إيني" الإيطالية كان بمثابة "درسا للبعض".

وكانت تركيا قد دخلت في أزمة مع قبرص، مطلع الشهر الماضي، بسبب التنقيب عن الغاز الطبيعي، إذ اعترضت بحرية تركية سبيل سفينة شركة "إيني" للمرة الأولى أثناء توجهها للتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية بالبحر المتوسط، بحجة وجود نشاطات عسكرية في المنطقة المقصودة.

وحذر أردوغان الشركات الأجنبية من التورط في الخلاف القائم في شرق البحر المتوسط بين تركيا وقبرص حول استكشاف الغاز الطبيعي.

من جانبها قالت شركة إيني في بيان لها: "لن نتخلى عن عمليات التنقيب التي نجريها قبالة سواحل قبرص، وستنتظر التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، وسنسحب السفينة مؤقتا إلى دولة أخرى انتظارا لحل المشكلة".