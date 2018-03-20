ماكرون يريد مضاعفة عدد الطلبة بالمدارس الفرنسية في الخارج

باريس - (أ ش أ)

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بمضاعفة عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الفرنسية في الخارج والتي تستقبل قرابة 350 ألف فرد في 500 مدرسة حول العالم.

ووصف ماكرون - في خطاب له عشية اليوم الدولي للفرنكوفونية الذي يوافق 20 مارس من كل عام - المدارس الفرنسية في الخارج بأنها العمود الفقري لتعليم اللغة الفرنسية، مؤكدًا رغبته في تعزيز وتنشيط شبكة هذه المدارس في ظل الطلب المتزايد لتعلم الفرنسية في الخارج.

واعتبر ماكرون أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب تطوير المؤسسات التعليمية الشريكة واستحداث مراكز إقليمية لتدريب المعلمين الجدد.

وعرض ايمانويل ماكرون - في خطابه - 30 تدبيرًا لتعزيز مكانة ودور اللغة الفرنسية والتعددية اللغوية لا سيما بتحسين تدريسها في أفريقيا، مشيرًا أيضًا إلى عزمه زيادة عدد الطلبة الأجانب في فرنسا القادمين من الدول البازغة واستقبالهم في أفضل الظروف وإلى أنه سيتم الكشف عن خطة لتحقيق هذا الهدف في مطلع 2019.

من ناحية أخرى، شدد ايمانويل ماكرون على ضرورة تمكين اللاجئين في فرنسا بصورة أفضل من تعلم اللغة الفرنسية وذلك بزيادة عدد الساعات المخصصة لهذا الغرض من 250 إلى 450 ساعة أو 600 لمن لا يجيدون القراءة والكتابة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الفرنكوفونية في ظل الزيادة السكانية في أفريقيا من أكثر الفضاءات اللغوية ذات النمو المرتفع حيث يتوقع أن تنمو بمقدار %143 خلال الفترة 2015-2065 في مقابل %62 للغة الإنجليزية.

وتشير الإحصاءات إلى أنه بحلول عام 2065، سيتحدث نحو مليار شخص اللغة الفرنسية أي بزيادة خمس مرات مقارنة بعام 1960.