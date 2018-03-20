روسيا تحذر أمريكا من التخطيط للهجوم على دمشق

موسكو - (أ ش أ)

حذرت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من خطط الهجوم على دمشق بدون أي مبرر.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن أي استخدام غير قانوني للقوة سيكون عملا من أعمال العدوان ضد دولة ذات سيادة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مثل الهجمة الجوية الأمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية في 7 إبريل من العام الماضي بحجة استخدام أسلحة كيماوية في سوريا .

ففي لقاء مجلس الأمن الدولي يوم 12 مارس، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن واشنطن مستعدة لشن هجمات على سوريا مرة أخرى في حالة عدم قدرة الأمم المتحدة على ضمان وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية.

وفي وقت لاحق، صرح رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف، بأن المسلحين في سوريا كانوا يخططون لاستخدام مواد كيماوية لتبرير ضربة أمريكية واسعة النطاق ضد دمشق، وأكد أن روسيا مستعدة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد أي هجوم أمريكي يعرض الجنود الروس في سوريا للخطر.

وأكد ريابكوف، أنه لا يستبعد ظهور تقارير مزيفة أخرى حول استخدام دمشق للأسلحة الكيماوية، وقال "استمرت التقارير المزيفة وقد تستمر أكثر من ذلك خاصة بعد نجاح قوات الحكومة السورية في إبادة الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية".