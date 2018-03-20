ترامب: السعودية دولة غنية جدًا وسنحصل على جزء من ثروتها (فيديو)

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية دولة ثرية جدًا وسوف تعطينا "كما نأمل" جزءاً من هذه الثروة في شكل وظائف وشراء معدات عسكرية.

وأضاف ترامب خلال مأدبة غداء، بالبيت الأبيض، مع وفد سعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، إنه لا يوجد أي دولة في العالم قريبة من قوة صواريخنا وطائراتنا وكل معداتنا العسكرية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قول ترامب: "شرف لنا أن نلتقي بالوفد السعودي الذي التقيت أغلب أفراده في مايو الماضي حينما وعدتنا السعودية بـ400 مليار دولار لشراء معداتنا العسكرية وأشياء أخرى".

وتابع أن "العلاقات بين البلدين في أقوى درجاتها على الإطلاق وبيننا تفاهم جيد جدًا. السعودية دولة غنية جدًا وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضاً من هذه الثروة في شكل وظائف أو شراء معدات عسكرية، كما نأمل".

واستعرض ترامب في مستهل حديثه صورًا للأسلحة التي تضمنتها صفقات بين واشنطن والرياض ومعها أرقام بعدد فرص العمل التي سيتم توفيرها من خلال هذا التعاون بين البلدين.

وتابع حديثه قائلًا: "هناك اتفاقات دفاعية كبيرة، فنحن نرى الأمور بالشرق الأوسط وكيف تتغير بسرعة جدًا، استعدنا حوالي 100% من الأراضي التي كانت تسيطر عليها داعش". وهنا التفت إلى ولي العهد السعودي "كما أعتقد أنك سمعت قبل أي شخص".

وأشار ترامب إلى أن الملك سلمان سوف يزور الولايات المتحدة الأمريكية قريبًا وأنه قضى يومين رائعين خلال زيارته إلى السعودية في مايو من العام الماضي.

وقال ولي العهد السعودي أيضًا إنه يقدر حديث الرئيس ترامب وأن الملك سلمان سوف يصل إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن، وأشار إلى أن بلاده سوف تعمل مع أمريكا على استثمار الفرص الموجودة حاليًا والتقارب الكبير بينهما.