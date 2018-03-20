مقتل 29 شخصا في سقوط قذيفة على حي جنوب العاصمة السورية

دمشق - ( د ب أ):

أفاد مصدر في قيادة شرطة العاصمة السورية دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن " 29 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر 23 من في سقوط قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون على سوق شعبي في شارع التوتر بحي كشكول على أطراف جنوب العاصمة دمشق مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد المصدر أن " أعداد القتلى مرشحة للارتفاع نظراً لوجود حالات خطيرة بين الجرحى".

وهذه هي أكبر حصيلة من أعداد القتلى والجرحى في سقوط قذيفة صاروخية على أحياء العاصمة دمشق .

ويعد حي كشول من الأحياء الفقيرة التي تكثر فيها الأبنية العشوائية جنوب العاصمة دمشق.