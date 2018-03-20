العبادي يدعو دول الجوار الاقليمي الى عدم التدخل في سير الانتخابات العراقية المقبلة

بغداد - (د ب ا):

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء اليوم الثلاثاء، دول الجوار الإقليمي، ودول العالم إلى عدم التدخل في سير عملية الانتخابات البرلمانية في العراق التي ستجرى في الثاني عشر من شهر مايو المقبل.

وقال العبادي للصحفيين في مقر الحكومة العراقية "علينا عدم الخلاف في موضوع الأمن في الشأن الانتخابي لأنه شأن عراقي داخلي، ونرفض التدخل الخارجي وطلبنا من الأمم المتحدة إرسال مراقبين دوليين لمراقبة سير الانتخابات، ولا نريد تدخلا دوليا أو إقليميا لتحريف سير الانتخابات".

ودعا العبادي العراقيين جميعا إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة وعدم المقاطعة لأن فيها مخاطر على مستقبل العملية السياسية.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي "إن تنظيم داعش يريد تخريب الأمن تزامنا مع قرب إجراء الانتخابات ولابد من الحذر وألا يلعب تنظيم داعش بالملف الأمني لتحقيق أهدافهم الدنيئة ".

وأوضح العبادي :لدينا الآن عمليات تطهير كل يوم وفي أكثر من مكان وتفتيش المناطق التي يتواجد فيها داعش ومن أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد".

يشار إلى أن العبادي قد اعلن في شهر ديسمبر الماضي انتهاء وجود داعش عسكريا في العراق، ورغم ان خلال التنظيم النائمة مازالت تشن هجمات في البلاد.