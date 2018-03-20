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سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في ويلز

07:43 م الثلاثاء 20 مارس 2018
سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في ويلز

أرشيفية

لندن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة عسكرية على جزيرة "أنجلزي" في ويلز.

وقالت إدارة إسعاف ويلز إنه تم الاتصال بها بعد سقوط الطائرة مباشرة وإنها أرسلت سيارة إسعاف إلى موقع السقوط، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضافت وزارة الدفاع أنها تحقق في تلك الواقعة.

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جزيرة أنجلزي سلاح الجو الملكي البريطاني سقوط طائرة ويلز

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