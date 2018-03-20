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برلمان بريطانيا يستدعي مارك زوكربيرج لاستجوابه في فضيحة تسريب بيانات

07:37 م الثلاثاء 20 مارس 2018
برلمان بريطانيا يستدعي مارك زوكربيرج لاستجوابه في فضيحة تسريب بيانات

مارك زوكربيرج

لندن - (أ ش أ)

استدعى البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج لاستجوابه حول فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" في أعقاب التقارير التي تفيد بإساءة استخدام بيانات 50 مليون مستخدم.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" ذلك النبأ العاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن شركة "كامبريدج أناليتكا"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، تعمل في مجال بيانات الإعلانات والحملات الانتخابية في أنحاء العالم، كما عملت مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، حيث تحفظت على بيانات عشرات الملايين من حسابات المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيما قللت هذه الفضيحة قيمة "فيسبوك" السوقية بواقع 37 مليار دولار.

 

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Asha
برلمان بريطانيا مارك زوكربيرج فيسبوك فضيحة كامبريدج أناليتيكا

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