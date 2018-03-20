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ترامب في اجتماعه مع "بن سلمان": واشنطن تحسم قرارها بشأن الاتفاق النووي بعد شهر

06:58 م الثلاثاء 20 مارس 2018
ترامب في اجتماعه مع "بن سلمان": واشنطن تحسم قرارها بشأن الاتفاق النووي بعد شهر

الرئيس الامريكي والامير محمد بن سلمان

كتب – محمد الصباغ:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده نفذت 50% من الاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار ترامب إن العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى.

وفي لقاء مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، قال الأخير إن واشنطن تعمل مع المملكة على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين البلدين.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أنه سينظر في الاتفاق النووي الإيراني بعد شهر وسيتخذ آنذاك قراره فيه.

وبحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز الإخبارية، فإن ترامب اعتبر العلاقات مع السعودية أفضل من أي وقت مضى، مشيرًا إلى حرص البلدين على تعزيز العلاقات بينهما.

وأضاف أيضًا في حديثه "لن نتسامح أبدًا مع الإرهاب".

وبدأ ولي العهد السعودية زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمس الإثنين، ومن المقرر أن يناقش فيها الطرفان المتغيرات الإقليمية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

محمد بن سلمان رامب اشنطن لاتفاق النووي لولايات المتحدة

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