القوات الحكومية السورية تسيطر على معقل للمعارضة في درعا

دمشق - ( د ب أ):

بدأت القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها حملة عسكرية في ريف درعا الشرقي، اليوم الثلاثاء، حيث سيطرت على قرية على أطراف منطقة اللجاة التي تعتبر معقلاً لفصائل المعارضة .

وقال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "سيطرت القوات الحكومية السورية اليوم الثلاثاء، على قرية التينة التي تقع بين بلدتي شقرة والنجيح في منطقة اللجاة ،وأن معارك عنيفة تجري على أطراف قرية الملزومة التي تسعى القوات الحكومية السيطرة عليها ، كما قصفت القوات الحكومية اليوم بلدتي الغارية والنعية جنوب خربة غزالة التي تسيطر عليها القوات الحكومية ".

وأكد القائد العسكري أن "القوات الحكومية، الموجودة في مدينة ازرع التي تقع على مسافة 20 كيلومترا شمال مدينة درعا، قصفت أمس بالمدفعية الثقيلة قرية مليحة العطش شرق مدينة ازرع، وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى محافظة درعا استعداداً لعملية عسكرية كبيرة بعد تقدمها وسيطرتها على أغلب مناطق غوطة دمشق الشرقية، وأن سلاح الجو السوري عاد إلى سماء محافظة درعا بعد غياب لمدة ثمانية أشهر تقريبا وشن عدة غارات جوية على عدد من بلدات ريف درعا الشرقي الأسبوع الماضي ".

وتتبادل القوات الحكومية والمعارضة الاتهامات بتصعيد الوضع في محافظة درعا .

وقال مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية لـ (د ب أ) إن " فصائل المعارضة تجهز لعملية عسكرية للسيطرة على بلدة خربة غزالة 10 كم شمال مدينة درعا ولحصار القوات الحكومية الموجودة في المدينة ووصل مناطق نفوذها في ريف درعا الشرقي مع الغربي".

وأضاف المصدر :"إن خسائر القوات الحكومية في جبهة حرستا شمال شرق العاصمة دمشق غير من خططها، وارسلت تلك القوات الى الغوطة الشرقية ، ولكن مع اقتراب انتهاء معارك الغوطة فأن وجهة القوات الحكومية هي الجبهة الجنوبية درعا والقنيطرة وريف دمشق".

وتسيطر فصائل المعارضة على أكثر من 60 بالمئة من مساحة محافظة درعا، وتسيطر القوات الحكومية على حوالي 35 بالمئة، ويسيطر تنظيم داعش على عدد من بلدات الشجرة وجملة وكويا وتسيل في حوض اليرموك جنوب غرب درعا".