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"بن سلمان" في لقاء مع ترامب: اتفاق مشترك لاستثمار 200 مليار دولار

06:46 م الثلاثاء 20 مارس 2018
"بن سلمان" في لقاء مع ترامب: اتفاق مشترك لاستثمار 200 مليار دولار

بن سلمان و ترامب

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أنه سينظر في الاتفاق النووي الإيراني بعد شهر وسيتخذ آنذاك قراره فيه.

وفي لقاء مشترك مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم بالبيت الأبيض، قال الأخير إن واشنطن تعمل مع المملكة على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين البلدين.

وبحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز الإخبارية، فإن ترامب اعتبر العلاقات مع السعودية أفضل من أي وقت مضى، مشيرًا إلى حرص البلدين على تعزيز العلاقات بينهما.

وأضاف أيضًا في حديثه "لن نتسامح أبدًا مع الإرهاب".

وبدأ ولي العهد السعودية زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمس الإثنين، ومن المقرر أن يناقش فيها الطرفان المتغيرات الإقليمية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

دونالد ترامب السعودية محمد بن سلمان الإرهاب

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