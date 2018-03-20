تركيا ترفض إدانة مصر احتلالها لعفرين السورية

كتب – عبد العظيم قنديل:

أعلنت الخارجية التركية اليوم الثلاثاء رفضها بيان الخارجية المصرية الذي أدان "الاحتلال التركي" لمدينة "عفرين" بشمالي سوريا وانتهاك السيادة السورية.

وقالت الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، إن ما وصفته بإدعاءات الخارجية المصرية حول انتهاك حقوق المدنيين في (عفرين) وتعميق الأزمة الإنسانية في سوريا "عارية عن الصحة".

وزعم البيان أن تركيا "تأتي على رأس الدول المدافعة عن وحدة الأراضي السورية ساهمت في حماية هذه الوحدة عبر مكافحة منظمة إرهابية انفصالية".

كما زعم البيان التركي أن عملية "غصن الزيتون" أنقذت المدنيين من سيطرة منظمة "إرهابية" وفتحت الطريق أمام أمن واستقرار مستدامين في المنطقة.

وقال البيان إن "الادعاءات بأن العملية قوضت جهود الحل السياسي في سوريا لا أساس لها"، مضيفا "من غير الممكن أن يكون لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية التي تكافحهما تركيا دور في عملية الحل السياسي بسوريا".

وأدانت وزارة الخارجية المصرية، الاحتلال التركي لمدينة عفرين السورية، وما نجم عنه من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

واعتبرت مصر، بحسب بيان الخارجية، يوم الاثنين، أن "الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية غير مقبولة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي، وباعتبارها تقوض من جهود التسوية السياسية القائمة، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا".

وأعاد البيان التأكيد على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري.

ودعا البيان جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بدورها لضمان الالتزام بدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة، ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية.