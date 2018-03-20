الوفد الليبي يؤكد من القاهرة ضرورة المضي في "مشروع توحيد الجيش"

القاهرة – (مصراوي):

أكد وفد الجيش الليبي، خلال الجولة السادسة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية, التي عقدت بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة المضي في مشروع توحيد الجيش الليبي، بما يجعله قادرًا على التعاطي بشكل إيجابي مع التحديات التي تواجهها الدولة الليبية، وعلى رأسها خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وشدد المشاركون في الاجتماعات في بيان –وصل مصراوي نسخة منه- على إعادة التأكيد على الثوابت الوطنية الراسخة للجيش الليبي وعلى رأسها الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا ومدنية الدولة وضرورة الابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن أية استقطابات من شأنها التأثير بالسلب على الأداء الاحترافي والدور الوطني للجيش الليبي.

واتفق المشاركون في الاجتماعات على "مواصلة وفد الجيش الليبي اجتماعاته في القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة لبحث آليات التنفيذ والتطبيق للمشروع الوطني لتوحيد الجيش الليبي، بما يتلاءم مع مهامه المنوط بها، وكذلك لتلبية متطلبات واحتياجات الدولة الليبية".

وأوضح البيان أن رؤساء الأركان واصلوا عبر اجتماعات القاهرة "الجولات الهادفة لتوحيد الجيش الليبي على أسس مهنية واحترافية خالصة بما يجعله قادرا على الاضطلاع بدوره كضامن لوحدة الدولة المدنية في ليبيا وسيادتها على كامل ترابها الوطني، وحماية مقدراتها وثرواتها باعتبارها ملكًا خالصا لأبناء الشعب الليبي.

وانعقدت الجولة السادسة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية ووزير الخارجية سامح شكري، ومساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية، ورئيس المخابرات الحربية ورئيسي أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري، واللواء عبد الرحمن الطويل رئيس الاركان بحكومة الوفاق، بالإضافة إلى رئيسي وفدي الجيش الليبي، اللواء فرج الصوصاع واللواء على عبد الجليل وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي.