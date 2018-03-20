أحزاب الوحدة الوطنية يتطلع لإحياء الصداقة بين السودان ومصر

القاهرة - مصراوي:

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية رحب بنتائج قمة الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي بالقاهرة لبدء وفتح صفحة داعمة للعلاقات السودانية المصرية.

وقال المجلس على لسان أمينه العام عبود جابر إنه يتطلع إلى إحياء أواصر علاقات البلدين والانتقال إلى رحاب التنمية والشراكة، داعياً إلى تبادل الزيارات بين القوى السياسية في البلدين.

وأمن جابر على خطاب الرئيسين حول مسألة تعزيز التعاون الإستراتيجي لبلوغ الأهداف المشتركة.