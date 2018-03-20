معلومات عن وحيد القرن المنقرض الذي قتله "الموت الرحيم" (صور)

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كتبت- رنا أسامة:

نفق آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي الذي أوشك على الانقراض، ويُدعى "سودان"، لتتبقى أنثيان فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم، حسبما أعلنت محمية "أو آي بيجيتا" الكينية.

وقالت المحمية التي كانت تتولى رعاية "سودان"، في بيان، اليوم الثلاثاء: "بحزن بالغ، تعلن المحمية وحديقة حيوان دفور كرالوفي نفوق آخر ذكر في العالم من وحيد القرن الأبيض الشمالي في المحمية بكينيا أمس، الاثنين، عن 45 سنة. وأوضحت أنها قرّرت قتله فيما يُعرف بـ"الموت الرحيم" رأفة به بعد التدهور السريع الذي آلت إليه حالته الصحية.

ويوشك وحيد القرن النادر أن ينقرض في البريّة، لأن الحيوانات الخمسة المُتبقية تعيش في الأسر (داخل متنزهات أو محميات طبيعة). وهو ثالث أكبر حيوان إفريقي بعد الفيل وفرس النهر.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن آخر ذكور وحيد القرن الأبيض النادر:

- وُلِد عام 1973، وقضى الجزء الأول من حياته في حديقة حيوان بجمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة.

- نُقِل بعد ذلك إلى محمية "أو آي بيجيتا" على بعد مئات الأميال من العاصمة الكينية نيروبي.

- يزن أكثر من طن ونصف الطن. ويبلغ من العمر 45 عامًا.

- كان يُعاني من قلة أعداد حيواناته المنوية وعدم قدرة نظيراته من الإناث على الإنجاب.

- عانى من مضاعفات مرتبطة بتقدمه في العمر، ما أدى إلى حدوث تغيرات تنكسية في عضلاته وعظامه، إلى جانب جروح جلدية منتشرة على مساحة واسعة من جسده.

- خضع لحماية مكثفة على مدار الساعة من الصيد غير المشروع، بإشراف العديد من أفراد الحراسة المسلحين.

- أمضى أسبوعين في فبراير الماضي، وأوائل مارس الجاري، راقدًا في حظيرته لصعوبة حركته، بسبب جرح عميق في ساقه الخلفية اليمنى.

- عندما فشلت جميع المحاولات لتزويجه، العام الماضي، بإحدى الأنثيين، ناجين (27 سنة) وفاتو (17 سنة)، نشر المسؤولون عن المحمية حالته على تطبيق "تيندر"، على أمل جمع تبرعات تكفي لسداد علاج الخصوبة المطلوب وتبلغ تكاليفه 9 ملايين دولار.

- في محاولة لحمايته من عمليات الصيد الجائر، نزع المسؤولون في المحمية قرونه التي تنمو مُجددًا على غِرار أظافر الإنسان.