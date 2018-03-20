البحرية الليبية ترحب باحتجاز إيطاليا سفينة إنقاذ تتبع منظمة إسبانية

طرابلس - ( د ب أ):

رحبت رئاسة أركان القوات البحرية وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في ليبيا اليوم الثلاثاء باحتجاز السلطات الإيطالية سفينة تابعة لمنظمة إنقاذ مهاجرين إسبانية غير حكومية.

وقالت الرئاسة ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، "استقبلت رئاسة أركان القوات البحرية وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بكل ارتياح الإجراء الذي اتخذته السلطات الإيطالية تجاه المنظمة الاسبانية /برواكتيفا أوبن أرمز/ لمخالفتها قواعد أعمال الإنقاذ في البحر على خلفية حادثة عرقلتها لإحدى عمليات إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في المياه الليبية في عرض البحر المفترض أن تقوم بها إحدى دوريات حرس السواحل يوم الخميس الماضي، وما نتج عنه من خروقات قانونية وأدبية كادت أن تلحق الأذى بالمهاجرين لولا التصرف المسؤول والمتزن لدورية حرس السواحل".

وأضافت أن "هذا الإجراء من قبل دولة إيطاليا ليعزز من ثقة قيادات ومنتسبي القوات البحرية وحرس السواحل في جهود التعاون المبذول بين دولتينا المبني على أسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشركة، ويدعمه باعطائه المصداقية ودفعة معنوية للمضي قدماً لما فيه صالح الطرفين، وتعزيز الأمن والسلم في المتوسط، وتنمية قدرات القوات البحرية وحرس السواحل لتضطلع بدورها كمؤسسة معتبرة ومسؤولة تعمل بمهنية وذات خبرة تجاوز عمرها 55 سنة من العمل البحري المهني".

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يزيد "التعاون والجهود فيما يخص ملف مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية كظاهرة إنسانية تحتاج إلى معالجات خاصة وتكاتف الجهود وتنسيق العمل بين مؤسساتنا الرسمية بعيداً عن تدخلات جهات أهلية غير حكومية لا يُعرَفُ منطلقاتها وأجنداتها".

وحسب الرئاسة ، نأمل أن يكون هذا الإجراء درساً لباقي المنظمات غير الحكومية المماثلة ويلجم استهتارها بالأرواح واستغلالها للمهاجرين غير الشرعيين استغلالاً بشعاً برفعها شعارات براقة تغري بها المهاجر ، وتجني مزيداً من الأموال والنفوذ.

وأعربت عن أملها أن تراعي الدول الأوروبية ، التي تتبعها هذه المنظمات غير الحكومية وغيرها ، مراقبة أعمالها في المتوسط والتحقيق فيما يثار حولها من شكوك واتهامات، والتعامل المسؤول مع مطالبات الدولة الليبية وأجهزتها فيما يخص ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن بينها ملف هذه المنظمات غير الحكومية.