صور.. الصليب الأحمر يعلن دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى حلب

وقفة ضد الكراهية والعنف في بريطانيا بعد مقتل مريم مصطفى

من هو "كاوا الحداد" الذي أسقته جرافات أردوغان بسوريا؟.. أسطورة أحرقت

كتبت – إيمان محمود

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، اليوم الثلاثاء، دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى تل رفعت بمحافظة حلب السورية، وتوزيع المواد الأساسية على النازحين بالمنطقة.

وقال الصليب الأحمر –عبر صفحته الرسمية على فيسبوك- "دخلنا للتو بقافلة مساعدات إنسانية مع الهلال الأحمر العربي السوري إلى تل رفعت وبدأنا بتوزيع المواد الأساسية اليومية للنازحين في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، وزّع الصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، في نبل والزهراء حيث لجأت العديد من العائلات من عفرين "٢٧٠٠ فرشة و١٢٠٠٠ بطانية وغيرها من المواد الضرورية، مع المزيد من المساعدات الطبية القادمة والوجبات اليومية والمياه".