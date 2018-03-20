الوكالة النووية التركية: المادة التي عثر عليها في سيارة ليست مشعة

اسطنبول - (د ب أ):

نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن الوكالة النووية التركية القول اليوم الثلاثاء إن المادة التي عثرت عليها الشرطة في عملية مداهمة، واشتبهت في كونها مادة مشعة، هي مجرد مادة من الصوديوم العضوي.

وكانت الشرطة قد قالت إنها نفذت مداهمة في العاصمة أنقرة، أسفرت عن العثور على 4ر1 كيلوجرام من الكاليفورنيوم، وهو عنصر مشع غالبا يستخدم لبدء تشغيل المفاعلات النووية، كان من المقرر أن يتم بيعه مقابل 70 مليون دولار، وذلك بحسب التقارير التي نشرتها شبكة ان تي في ووسائل إعلامية تركية أخرى أمس الاثنين.

وقد جرى احتجاز أربعة أشخاص في المداهمات الشرطية.