الأمم المتحدة تناشد بوقف "الوضع الكارثي" في عفرين وغوطة دمشق

القاهرة - (مصراوي):

ناشد مكتب الأمم المتحدة في سوريا المساعدة بشكل عاجل على وقف "الوضع الكارثي" لعشرات الآلاف من عفرين والغوطة الشرقية.

وأشار منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا، علي الزعتري، في بيان، إلى الظروف البائسة التي يواجهها الأشخاص المغادرون من الغوطة الشرقية وعفرين، ومعاناتهم من التعب والجوع والصدمات النفسية والخوف"، مشدداً على "ضرورة أن تزودهم الأمم المتحدة بمساعدات عاجلة".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دو جاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن "هؤلاء المدنيين يواجهون ظروفا إنسانية مروعة، فيما لا يزال الكثيرون محاصرين بسبب النزاع وبحاجة ماسة إلى المساعدة".

وأضاف: "يهدد انعدام الأمن والأعمال العدائية العنيفة سكان الغوطة الشرقية"، مشيراً إلى أنه "غادر الغوطة الشرقية منذ 11 مارس حوالي 25 ألف شخص".

وأوضح أن "فرق الأمم المتحدة تزور بشكل يومي مراكز الإيواء الجماعية في الدوير وعدرا وحرجلة في ريف دمشق، حيث أقام فيها الذين غادروا الغوطة الشرقية. وقد اكتظت جميع الملاجئ بأكثر من طاقتها، مع استمرار وصول المزيد من السكان بشكل يومي."