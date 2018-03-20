المرصد السوري: تنظيم "داعش" الإرهابي يسيطر على حي القدم جنوب دمشق

لندن - (أ ش أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن مقاتلي تنظيم "داعش" الذين يسيطرون على حي القدم في دمشق قد حققوا بعض المكاسب على الأرض بعد طرد وحدات قوات النظام السوري التي تحركت في اتجاه منطقة مجاورة غادرها مقاتلو المعارضة الأسبوع الماضي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ، وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث" الثلاثاء إن تنظيم "داعش" قتل خلال اشتباكات استمرت 24 ساعة، ما يقرب من 36 مقاتلا من الجيش السوري.

وكان الجيش السوري قد بسط سيطرته الكاملة على حي القدم في دمشق بعد الاتفاق الذي قضى بخروج المسلحين منه، وذلك تنفيذا لاتفاق سابق بين الجيش السوري ومسلحي حي القدم جنوب دمشق.

ويقع حي القدم على المشارف الجنوبية للعاصمة السورية، ولم يكن جزءا من الهجوم المستمر الذي يشنه الجيش على المعارضة في الغوطة الشرقية منذ شهر.