مسؤول عراقي: انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في ديالى

بغداد (أ ش أ)

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم "داعش" في حوض بحيرة حمرين شمال شرق محافظة ديالى العراقية.

وقال العزاوي ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ إن قوات أمنية من الشرطة والجيش والحشد الشعبي مدعومة بطيران الجيش انطلقت من 3 محاور في تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في حوض بحيرة حمرين، مضيفا أن العملية تجري وفق معلومات استخبارية دقيقة.

وكانت عمليات ديالى نفذت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية واسعة لتعقب "داعش" في إطار استراتيجية لإنهاء خلاياه المسلحة في المحافظة.