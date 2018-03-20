احتجاز رئيس فرنسا السابق ساركوزي على ذمة تحقيق في تمويل حملته

باريس (أ ش أ)

كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي السابق نيكول ساركوزي يخضع للتحقيق من قبل الشرطة القضائية حول الشبهات بالتمويل غير القانوني لحملته للانتخابات الرئاسية في عام 2007.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية "إنه للمرة الأولى يتم استجواب نيكولا ساركوزي في هذه القضية منذ فتح تحقيق قضائي في هذا الشأن في ابريل 2013، موضحة أن احتجاز ساركوزي رهن التحقيق يمكن أن يستمر 48 ساعة".

وكان قد تم فتح الملف في باريس منذ عام 2013 للتحقيق حول دفع أموال لصالح حملة ساركوزي بواسطة أشخاص كانوا مرتبطين بنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.