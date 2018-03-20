رئيس هيئة الاركان المشتركة الأمريكية يصل أفغانستان

كابول (د ب أ)

وصل رئيس هيئة الاركان المشتركة الأمريكية جوي دونفورد أفغانستان برفقة مسؤولين عسكريين بارزين لتقييم العملية العسكرية في الدولة التي تمزقها الحرب، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وأضاف البيان أن دونفورد سوف يلتقى بمسؤولين أفغان وأمريكيين بالإضافة إلى الجنود الذين تم نشرهم ضمن الزيادة الأخيرة في حجم القوات هناك.

ويشار إلى أن مكتب الرئيس الأفغاني لن يفصح عن ما إذا كان قد رتب للقاء الرئيس مع دونفورد أم لا. ويشار إلى أن الزيارات المهمة تخضع لإجراءات أمنية مشددة في العاصمة كابول.

وقال دونفورد للصحفيين إنه يريد" التحدث مع المستشارين الفعليين الذين يعملون على الأرض مع الأفغان يوميا، والتوصل لاستنتاجات بشأن الموقف".

وكانت المهمة القتالية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان قد انتهت عام 2014. وتركز المهمة الحالية على التدريب وتقديم المساعدة والمشورة في ظل مهمة الدعم الحاسم.

وتأتي زيارة دونفورد بعد أسبوع من زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إلى أفغانستان لمناقشة مباحثات السلام مع طالبان، ولقاء مسؤولين أفغان وآخرين تابعين للناتو.