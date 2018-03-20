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ترامب يستقبل بن سلمان اليوم وتوقعات بالتركيز على الأمن وإيران

09:25 ص الثلاثاء 20 مارس 2018
ترامب يستقبل بن سلمان اليوم وتوقعات بالتركيز على الأمن وإيران

واشنطن (د ب ا)
يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض لإجراء مباحثات من المتوقع أن تدور حول الأمن ودور إيران في حرب اليمن.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية من أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وترى الدولتان أن إيران تشكل تهديدا للأمن.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان الحرب في اليمن، والتحول المخطط له لوقف اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، فضلا عن حقوق المرأة.

وتدعم الولايات المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن. وتقدم قواتها دعما للسعوديين من خلال إعادة تزويد طائراتها بالوقود في الجو، وتقديم الأسلحة، والمعلومات الاستخباراتية.

إلا أن هناك انتقادات في الكونجرس للمساعدات العسكرية، وقد يصوت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على قرار مقترح من الحزبين يدعو ترامب إلى تعليق الدعم.

وستكون هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها بن سلمان إلى البيت الأبيض منذ تنصيب ترامب، والأولى بعدما أصبح وليا لعهد السعودية. وكانا قد التقيا في الرياض عندما زارها ترامب في مايو الماضي.

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