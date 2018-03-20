سحب عقار "زنبريتا" لعلاج التصلب المتعدد لأضراره على الصحة

بروكسل -(أ ش أ):

سحبت معامل الشركة الأمريكية التي تقوم بتسويق عقار زنبريتا من الأسواق، والمخصص لعلاج مرضي التصلب المتعدد لتسببه في أضرار جسيمة على المرضى بل ووفاة ثلاثة مرضى في أوروبا، ما جعل المسئولين في الوكالة الأوروبية للعقاقير الطبية يسحبونه فورا من الأسواق.

وكان العقار - الذي يتم تسويقه منذ 2016 في كل من ألمانيا وأسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واستراليا - قد تسبب في إصابة 12 حالة بالتهابات في المخ، كما أعلنت الوكالة الطبية في بروكسل، أن هناك ردود فعل خطيرة من الجهاز المناعي تتعلق بالمخ، والكبد، والدم والكلى، والغدة الدرقية، حيث تظهر ردود الفعل بعد سته شهور من توقف العلاج لذلك يجب تتبع المرضى بعد وقف أخذ العلاج.

وأشارت الوكالة الطبية أن هناك أعراضا تظهر على المريض مثل ارتفاع الحرارة وآلام في الرأس شديدة، وغثيان، وإرهاق وإصفرار في لون العيون والجلد، مما يستدعى استشارة الطبيب المتخصص على الفور.