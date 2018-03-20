رئيس وزراء ماليزيا يهنئ بوتين علي فوزه في انتخابات الرئاسة الروسية

كوالالمبور - (أ ش أ):

قدم رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق التهنئة إلى فلاديمير بوتين على فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن نجيب تهنئته - عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - لبوتين علي فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.. معربا عن تطله ماليزيا إلي بناء علاقة أفضل وأكثر استراتيجية مع روسيا.

وكان بوتين قد فاز في الانتخابات الرئاسية الروسية بأغلبية ساحقة، ليعاد انتخابه لفترة رئاسة جديد لمدة 6 سنوات أخرى حتى 2024.. فيما من المقرر أن تحتفل ماليزيا وروسيا بالذكرى الـ51 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 3 أبريل المقبل.