 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عيد الأم ريهام سعيد عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

رئيس وزراء ماليزيا يهنئ بوتين علي فوزه في انتخابات الرئاسة الروسية

08:33 ص الثلاثاء 20 مارس 2018
رئيس وزراء ماليزيا يهنئ بوتين علي فوزه في انتخابات الرئاسة الروسية

رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق

كوالالمبور - (أ ش أ):

قدم رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق التهنئة إلى فلاديمير بوتين على فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن نجيب تهنئته - عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - لبوتين علي فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.. معربا عن تطله ماليزيا إلي بناء علاقة أفضل وأكثر استراتيجية مع روسيا.

وكان بوتين قد فاز في الانتخابات الرئاسية الروسية بأغلبية ساحقة، ليعاد انتخابه لفترة رئاسة جديد لمدة 6 سنوات أخرى حتى 2024.. فيما من المقرر أن تحتفل ماليزيا وروسيا بالذكرى الـ51 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 3 أبريل المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
رئيس وزراء ماليزيا انتخابات الرئاسة الروسية بوتين فيس بوك روسيا

الخبر التالى:

ماليزياتمنع العمال الأجانب بالمطاعم التعامل مع الجمهور

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان