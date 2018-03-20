ترامب: النظام الإيراني يسرق من شعبه لينفق على الإرهاب في الخارج

واشنطن - (أ ش أ):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الثروات التي ينفقها نظام طهران على الإرهاب، مؤكدا أن وزارة الخزانة الأمريكية بصدد إظهار دعم بلاده للشعب الإيراني رغم الرقابة والقمع الذي يعاني منه.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي عن ترامب - في رسالة تهنئة وجهها بمناسبة عيد النوروز - قوله "إن الحرس الثوري الإيراني صرف مبلغ 16 مليار دولار منذ عام 2012 من ثروات الشعب الإيراني لدعم نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن.. موضحا أن الأسرة الإيرانية أصبحت أفقر بنسبة 15% عما كانت عليه قبل 10 سنوات".

ودعا ترامب، في ذات الوقت، إلى مساءلة الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني عن الهجمات الإلكترونية التي ينفذونها في الخارج من أجل قمع الشعب الإيراني الذي يتظاهر ضد حكومته.

وأكد أن الحرس الثوري الإيراني هو جيش معاد يروع ويسرق من الشعب الإيراني من أجل تمويل الإرهاب في الخارج.. لافتا إلي أن حكام إيران يعمدون إلى حجب الحقائق عن شعبهم عبر قمع حقهم في التجمع السلمي ومنعهم من حرية الوصول إلى المعلومات.