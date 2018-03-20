"فيس بوك" يخسر 37 مليار دولار بسبب فضيحة الانتخابات الأمريكية

خسرت شركة "فيس بوك" 37 مليار دولار بعد تراجع أسهم الشركة متأثرة بفضيحة اساءة استخدام 50 مليون حساب في الانتخابات الأمريكية الماضية.

وبلغت خسائر مارك زوكربيرج مؤسس الشركة وحده 5 مليارات دولار، عن حصته البالغة 16% من أسهم الشركة، التي شهدت الامس اليوم الأسوأ في تاريخها ، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهبط سهم الشركة نحو سبعة بالمئة يوم الاثنين، ويمتلك مارك _ ثامن أغنياء العالم_ ما يقرب من 400 مليون سهم، لتساوي حصته الآن بعد الانخفاض 70 مليار دولار تقريبا، وفقا لمجلة فوربس.

وتواجه الشركة مطالبات بالكشف عن حقيقة علاقتها بحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلي جانب استجواب لمؤسس الشركة باللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويمكن ان تنعكس فضيحة الانتخابات الامريكية بشكل ايجابي يجبر المنصة علي التدقيق والعمق التنظيمي، بحسب صحيفة وول ستريت.