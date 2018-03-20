"ويلز" تستطلع أراء الأطفال في خروج بريطانيا من " الأتحاد الأوروبي"

كتب- محمود علي:

أدان مجلس العموم البريطانية إستطلاع حكومة ويلز أراء الأطفال في قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي ضجة داخل مجلس العموم البريطاني ،معلنًا رفضه التام لهذا العمل

وأعلن إيرانيكا - ديفيز وزير شئون الأطفال في حكومة"ويلز" عن خطة إشراك الأطفال في إبداء آرائهم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتبار أن هذه الخطوة ستؤثر عليهم وستحدث الكثير من التغييرات في حياتهم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبينما اعتبر مجلس العموم البريطاني خطوات حكومة "ويلز" أنها خطوة تهدف لـ"غسل" عقول الأطفال ، قال وزير شئون الأطفال في "ويلز" إن الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي،والذي جرى في 24‏ من يونيو العام الماضي كان حاسماً في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فإن الأطفال باعتبارهم مستقبل المملكة يجب ضمان الاستماع لآرائهم واهتماماتهم.

وطلبت حكومة ويلز من الأطفال بين السابعة والحادية عشرة من العمر ابداء ارائهم في المدارس مع معلميهم، أما الشباب في أعمار متقدمة فلهم مشروع خاص في حكومة ويلز علي أن تصدر النتائج في الخريف.

وأوضحت الحكومة التي يسيطر عليها حزب العمال التزامها بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال، والتي تنص على أن الطفل له الحق في قول ما يفكر به عندما يتخذ الكبار قرارات تؤثر عليهم.