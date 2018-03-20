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أبرز عناوين الصحف العالمية: ما أهداف زيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن؟

01:03 ص الثلاثاء 20 مارس 2018
أبرز عناوين الصحف العالمية: ما أهداف زيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن؟

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

ذكرت الصحيفة، البريطانية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن آنا كامبل، المنحدرة من بلدة لويس، تطوعت للقتال إلى جانب وحدات حماية المرأة الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، في مدينة عفرين المحاصرة، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرًا حول صناعة الترفيه التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وعن خطواتها الناشئة في هذا الاتجاه.

وفيما نستعرض أبرز ماجاء في الصحف العالمية:

محمد بن سلمان واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية سوريا غارة تركية عفرين

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