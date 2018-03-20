أبرز عناوين الصحف العالمية: ما أهداف زيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن؟

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

ذكرت الصحيفة، البريطانية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن آنا كامبل، المنحدرة من بلدة لويس، تطوعت للقتال إلى جانب وحدات حماية المرأة الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، في مدينة عفرين المحاصرة، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرًا حول صناعة الترفيه التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وعن خطواتها الناشئة في هذا الاتجاه.

وفيما نستعرض أبرز ماجاء في الصحف العالمية: