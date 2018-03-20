مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 3 من الحشد الشعبي شمال الحويجة

الحويجة (العراق) (د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي يوم الاثنين بمقتل وإصابة ثلاثة من الحشد العشائري خلال إطلاق نار في مدنية الحويجة / 50 كيلومترا غرب كركوك/.

وقال النقيب أحمد الجبوري، من شرطة الحويجة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "نقطة تفتيش وهمية لعناصر داعش استوقفت مساء الاثنين سيارة مدنية كانت تقل 3 من عناصر الحشد العشائري لمنطقة الحلوات على طريق الحويجة مخمور".

وأضاف أن "عناصر الحشد ارتابوا من عناصر نقطة التفتيش فلم يستجيبوا لإشارة التوقف فتعرضوا لإطلاق نار من مسلحي داعش مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح بليغة".

وأشار إلى أن "عناصر السيطرة اختفوا في المناطق القريبة ويجري الآن البحث عنهم".

ويشهد قضاء الحويجة والمناطق التابعة له أعمال عنف شبه يومية تقوم بها خلايا نائمة من عناصر داعش تستهدف القوات الأمنية العراقية مما يوقع العديد من الضحايا والمصابين في صفوفها.