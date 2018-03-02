جنود الاحتلال يطلقون قنبلة غاز على أم وطفلها في الضفة الغربية (فيديو)

(مصراوي)

ألقى أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي قنبلة غاز نحو زوجين فلسطينيين ومعهما طفلا صغيرًا بين ذراعي الزوج، وتم تصوير الواقعة لتنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع هآارتس الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الكاميرات التقطت الجندي وهو يلقي قنبلة يدوية نحو الفلسطينيين برغم من رؤيتة الأب يحمل الطفل الصغير بين يديه.

وأضاف التقرير أن الأم والأب والطفل كانوا يغادرون منزلهم محاولين الفرار من المنطقة التي شهدت اعتداءات من جنود الاحتلال.

وبجوار سيارة إسعاف ظهر أربعة جنود مدججين بالسلاح، ثم ظهر رجل وامراة يحاولان الفرار ومن الواضح جدًا أنهما لا يمثلان أي تهديد وأنهما ينجوان بطفلهما الصغير، لكن الجندي ألقى قنبلته نحوهما.

وقال فلسطينيون إن مظاهرات اندلعت اليوم الجمعة بقرية بورين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بعدما حاول إسرائيليون اقتحام القرية.

ثم وصلت قوات الشرطة الإسرائيلية لتفريق التظاهرات. وأشار الفلسطينيون إلى أن قنبلة غاز سقطت أيضًا داخل مدرسة ووصلت سيارة إسعاف لمحاولة إخلاء الأشخاص بداخلها.

وكانت اشتباكات سابقة اندلعت بعدما قال راع غنم بالقرية إن مستوطنين اعتدوا عليه وذبحوا الخراف.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن 6 مواطنين أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة منهم في قطاع غزة واثنين في الضفة الغربية.