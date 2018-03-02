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روسيا: ندرس كل خيارات الرد على التصرفات الأمريكية

07:12 م الجمعة 02 مارس 2018
روسيا: ندرس كل خيارات الرد على التصرفات الأمريكية

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

موسكو (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده تدرس كل خيارات الرد على التصرفات الأمريكية.

وقال ريابكوف - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية حول عقوبات محتملة على روسيا بشأن سوريا، إن "موسكو تدرس أيضا كل خيرات الرد على التصرفات الأمريكية".

وأشار إلى أن بلاده أخطرت الولايات المتحدة بتأجيل المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي، كما أن الاتفاق على الموعد الجديد يتم لاحقا.

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