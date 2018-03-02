سويسرا: إغلاق منطقة بالقرب من محطة القطار الرئيسية بعد تهديدات بالتفجير

برن (أ ش أ)

أغلقت الشرطة السويسرية، اليوم الجمعة، منطقة بالقرب من محطة القطار الرئيسية قريبة من العاصمة برن بعد الإعلان عن تهديد تفجير المنطقة بالقنابل.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن الشرطة في برن قولها "إنها اعتقلت شخصًا مشتبه به"، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات أمنية بما في ذلك تطويق المكان بغية فحصه.

وذكرت القوات الأمنية أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي، غير أن الشرطة أجرت تغييرات على حركة السير.

وأوضحت السلطات أن المنطقة المحيطة بكنيسة "هولي جوست" الواقعة في مركز المدينة، ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة.