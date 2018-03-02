منظمة حقوقية: ميليشيات الحوثي طمست الإرث الثقافي والحضاري المتنوع لليمن

جنيف (أ ش أ)

قال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن ميليشيات الحوثي طمست الإرث الثقافي والحضاري المتنوع لليمن منذ انقلابها على المؤسسات الشرعية للدولة في سبتمبر 2014.

وأكد التحالف اليمني - خلال كلمته بمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - "أن الميليشيات الانقلابية قامت، على أسس عنصرية، بنبذ الآخر ورفض التنوع"، مشيرًا إلى أن الميليشيات غيرت المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها تغييرًا طائفيًا.

وطالب التحالف، مجلس حقوق الإنسان الدولي، بضمان والحفاظ على الحقوق الثقافية خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.