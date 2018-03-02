روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح في بوركينا فاسو إلى 28 قتيلًا

واجادوجو (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على مقر قيادة الجيش في بوركينا فاسو إلى 28 قتيلا.

ذكرت ذلك فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، دون التطرق لمزيد من التفاصل في هذا الصدد.

يشار إلى أن حكومة بوركينا فاسو أعلنت مقتل 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين في هجوم على مقر قيادة الجيش في البلاد، مؤكدة تصفية 4 مسلحين أثناء التصدي لهجوم استهدف السفارة الفرنسية ومقر هيئة الأركان للقوات المسلحة في العاصمة واجادوجو.