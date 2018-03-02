أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري البحيرة رسوم العمرة الغاز الطبيعي انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 الدوري المصري

روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح في بوركينا فاسو إلى 28 قتيلًا

07:08 م الجمعة 02 مارس 2018
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح في بوركينا فاسو إلى 28 قتيلًا

واجادوجو (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على مقر قيادة الجيش في بوركينا فاسو إلى 28 قتيلا.

ذكرت ذلك فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، دون التطرق لمزيد من التفاصل في هذا الصدد. 

يشار إلى أن حكومة بوركينا فاسو أعلنت مقتل 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين في هجوم على مقر قيادة الجيش في البلاد، مؤكدة تصفية 4 مسلحين أثناء التصدي لهجوم استهدف السفارة الفرنسية ومقر هيئة الأركان للقوات المسلحة في العاصمة واجادوجو.

هذا المحتوى من

بوركينا فاسو واجادوجو

الخبر التالى:

منظمة حقوقية: ميليشيات الحوثي طمست الإرث الثقافي والحضاري المتنوع لليمن

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان