ارتفاع عدد مصابين المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى 11 فلسطينيًا

غزة (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين، خلال المواجهات التي اندلعت في مختلف نقاط التماس في قطاع غزة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى 11 مصابا في جمعة الغضب الثالثة عشرة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

وأوضح الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بقطاع غزة إصابة مواطنين بجروح متوسطة، أحدهما في القدم واﻵخر في الكتف، برصاص الاحتلال في المواجهات الدائرة شمال قطاع غزة في محيط معبر بيت حانون "ايريز".

وفي شرق غزة أصيب مواطن بجروح متوسطة في المواجهات بالقرب من معبر ناحل عوز "كارني" شرق حي الشجاعية، كما أصيب مواطن بجروح متوسطة في القدمين في المواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي شرق جباليا، أصيب 4 مواطنين بجروح في القدم، وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب ثلاثة شرق مدنية خان يونس جنوب القطاع، وصفت حالاتهم بالمتوسطة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلا من قنابل الغاز تجاه مجموعة من المتظاهرين في منطقة الفراحين وعبسان الصغيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.