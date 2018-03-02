الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في مواجهات جنوبي البلاد

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، سقوط عشرات القتلى والجرحى، من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، إثر معارك هي الأعنف، اندلعت في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه إن "هذه المعارك، هي الأعنف والأطول، التي شهدتها جبهة مديرية مريس غربي الضالع منذ عدة أشهر".

وذكر البيان أن "مدفعية الجيش الوطني دكت تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثيين في موقعي نجد القرين والتهامي، في مديرية مريس، وأوقعت قتلى وجرحى منهم.واستهدفت ايضا دوريتين عسكريتين كانتا تحملان تعزيزات عسكرية للجبهة، مما أدى إلى تدميرهما ومقتل جميع من كانوا على متنهما".

وأشار البيان إلى أن "عددا من السيارات، وصلت إلى مستشفيات مدينة دمت بمحافظة الضالع، وهى تحمل عدداً من جرحى وجثث مسلحي الحوثي".

وتتقاسم القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، السيطرة على مناطق الضالع، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة بشكل متكرر في عدة جبهات بالمحافظة.